Mutter zockt mit falschen Kreditkarten – Kleinkind sitzt alleine mit Drogen im Auto

Edenkoben.Während eine 35-Jährige am Donnerstagabend in Edenkoben in einem Spielcasino mit falschen Kreditkarten zockte, saß ihr Kleinkind mit Drogen allein im Auto. Wie die Polizei mitteilte, war den Beamten gegen 21.45 Uhr ein Kleinkind gemeldet worden, das auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Staatsstraße weint. Eltern waren nach Angaben der Zeugen nicht in Sicht.

Eine Überprüfung ergab, dass die Mutter in einem nahegelegenen Casino saß und mit vier Bankkarten zockte. Zunächst gab die Frau der Polizei gegenüber falsche Personalien an, auch eine Fahrerlaubnis konnte sie nicht vorzeigen. Im Fahrzeug stellten die Beamten schließlich Betäubungsmittel sicher und fanden zudem heraus, dass gegen die 35-Jährige zwei Haftbefehle vorlagen. Um welche Art von Drogen es sich handelt, wollte ein Sprecher auf Anfrage aus ermittlungstaktischen Gründen nicht bekanntgeben. Die Frau wurde im Anschluss festgenommen und nach der Entnahme einer Blutprobe in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Das zweieinhalbjährige Kind wurde dem Vater übergeben. Das Jugendamt wurde informiert.