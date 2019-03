Mutterstadt: Mehrere hunderttausend Euro Schaden bei Brand in Recyclingbetrieb

Mutterstadt. Bei einem Brand in einem Recyclingbetrieb in Mutterstadt (Rhein-Pfalz-Kreis) ist ein Schaden von mehreren hunderttausend Euro entstanden. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Samstag berichteten, war das Feuer am späten Freitagabend in einer Sperrmüll-Aufbereitungsanlage des Betriebs ausgebrochen.

Die Brandursache war am Samstag noch unklar. Möglicherweise habe aber ein technischer Defekt das Feuer verursacht, hieß es in der Mitteilung weiter. Es wurde niemand verletzt.