Nach Corona-Ausbruch in Sinsheim: 20 Kontaktpersonen ermittelt

Sinsheim.Nach dem Corona-Ausbruch in einer rumänisch-christlichen Glaubensgemeinde in Sinsheim hat das Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises die Zahl der Infizierten, die aus dem Kreis kommen, von 14 auf 16 nach oben korrigiert. Daneben seien aktuell 20 Kontaktpersonen der Kategorie I, also mit erhöhtem Infektionsrisiko, ermittelt worden, teilte das Landratsamt mit. Diese müssen nun genau wie die positiv getesteten Gemeindemitglieder in Quarantäne.

Wie berichtet, hatte das Ergebnis einer Flächentestung in der religiösen Organisation am Donnerstag 40 Infektionen bestätigt. 105 Mitglieder waren abgestrichen worden. 77 weitere, die sich zum Teil breits im Urlaub befinden, sollen noch getestet werden. Die übrigen Infizierten kommen aus den Landkreisen Heilbronn und Karlsruhe.

"Da die Ermittlungen weiterlaufen, kann sich die Zahl der Kontaktpersonen in den kommenden Tagen noch verändern", erläutert der stellvertretende Leiter des Gesundheitsamtes, Andreas Welker. Oberstes Ziel der Behörde sei es nun, sämtliche Infektionsketten zu unterbrechen. Laut Landratsamt sind mehrere Einrichtungen durch das Infektionsgeschehen betroffen, darunter Albert-Schweitzer-Schule, Theodor-Heuss-Schule und Wingertsbergschule in Sinsheim, der katholische Kindergarten St. Jakobus in Sinsheim, der städtische Kindergarten in Sinsheim-Reihen, der evangelische Kindergarten in Sinsheim-Steinsfurt und der Kindergarten Untergimpern.

In Absprache mit den Trägern seien alle erforderlichen Maßnahmen getroffen worden, heißt es in einer Mitteilung.

Einschränkungen für die Gesamtbevölkerung seien durch den Ausbruch derzeit noch nicht zu erwarten, teilt der Kreis mit. Ein regionaler Lockdown sei aufgrund der verhältnismäßig geringen Inzidenz aktuell nicht zu befürchten.

Der Auslöser der Infektionskette konnte bislang noch nicht ermittelt werden. Hintergrund der Flächentestung war ein positiver Corona-Fall mit Beziehungen zu der rumänisch-christlichen Gemeinde. Bereits zuvor hatte es in einer anderen baden-württembergischen Stadt bei einer rumänisch-christlichen Organisation mehrere Infektionen gegeben.