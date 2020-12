Nach Dienstschluss in Quarantäne

Landau.Die Infektionszahlen mit dem Coronavirus bleiben auf einem hohen Niveau. Da sich auch unter den Mitarbeitern am Klinikum Landau-Südliche Weinstraße die Infektionsfälle häufen, müssen diese seit Donnerstag in ihrer Freizeit in häusliche Quarantäne. Die Maßnahme soll bis 16. Dezember dauern.

Wie der Landkreis Südliche Weinstraße, die Stadt Landau sowie das Klinikum Landau-Südliche Weinstraße mitteilen, sind mittlerweile mehr als 40 Klinikumsmitarbeiter nachweislich mit dem Virus infiziert. Nun würden Beschäftigte und Patienten an den beiden Standorten Landau und Annweiler als Kontaktpersonen der Kategorie I eingestuft. Ab Donnerstag werde deshalb auf sie die neu geltende Landesverordnung zur Absonderung von krankheitsverdächtigen Personen angewandt. Dadurch, dass die Mitarbeiter dennoch zur Arbeit gehen, soll die Versorgung der Patienten sichergestellt werden. Diese Verfahrensweise entspricht nach Angaben der Behörden den Vorgaben des Robert Koch-Instituts.

„Diese Maßnahmen sind jetzt notwendig und richtig.“ Es sei nicht klar, wo sich die Mitarbeiter infiziert haben. Auf nahezu allen Stationen der Kliniken seien Infizierte oder Kontaktpersonen. „Es musste reagiert werden, um das Infektionsgeschehen zu durchbrechen“, betonen Landrat Dietmar Seefeldt und der Landauer Oberbürgermeister Thomas Hirsch, die zugleich Gesellschafter des Klinikums sind. Zudem kündigte die Klinikleitung umfangreiche Tests an.

„Wir wenden eine sehr umfangreiche Teststrategie an und identifizieren auch dadurch viele an SARS-CoV-2 infizierte Personen ohne Symptome. Dies ist sehr wichtig, um Infektionsketten aufzudecken und zu durchbrechen. Deshalb halten wir die Quarantäne für sachgerecht“, so Klinikumsgeschäftsführer Guido Gehendges, Ärztlicher Direktor Hans-Christian Hogrefe sowie Pflegedirektor Ralf Levy.

Impfzentren nehmen Gestalt an

Derweil kommen die Arbeiten am Landesimpfzentrum Südpfalz im ehemaligen Corona-Hilfskrankenhaus in Wörth gut voran. Bis zum Wochenende soll die vorgegebene Logistik laut Behörden stehen.

Der Landrat des Rhein-Pfalz-Kreises, Clemens Körner, hat am Donnerstag zu einem Medienrundgang in die neue Kreissporthalle in Schifferstadt geladen. Hier soll das Impfzentrum des Rhein-Pfalz-Kreises entstehen. Die Arbeiten an den Impfstraßen sollen bis Samstag beendet sein, ab 15. Dezember sei die Einrichtung der Halle – wie vom Land gefordert – abgeschlossen. Das medizinische Personal werde sich kommende Woche mit den Örtlichkeiten vertraut machen. Speyer will das Impfzentrum in der Stadthalle am heutigen Freitag vorstellen.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 11.12.2020