Nach Explosion in Wiesloch: 75-Jähriger schwebt in Lebensgefahr

Wiesloch.

Nach der Explosion in einem Mehrfamilienhaus in Wiesloch schwebt ein 75-jähriger Bewohner in Lebensgefahr. Wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte, wurden die Ermittlungen zur Ursache der Explosion aufgenommen. Im Laufe des Tages werden Brandexperten und Kriminaltechniker die Explosions- und Brandstätte untersuchen.

Die Explosion ereignete sich am Dienstag gegen 15.40 Uhr (Wir berichteten). Teile des Gebäudes wurden durch die Explosion und das darauffolgende Feuer zerstört. Auch zwei Fahrzeuge, die in der Nähe des Hauses standen, wurden erheblich beschädigt. Rettungskräfte und Polizei waren mit einem Großaufgebot von rund 100 Einsatzkräften vor Ort. Noch am Dienstagabend wurde das Dachgeschoß und das erste Obergeschoss des Hauses mit einem Bagger abgerissen. Das Gebäude galt als stark einsturzgefährdet. Die dafür veranlasste Sperrung der Schwetzinger Straße wurde gegen 22 Uhr aufgehoben.

Video Lokales Wiesloch: Explosion in Wohnhaus - Mann schwer verletzt Wiesloch, 23.04.2019: Bei einer Explosion in einem Haus in der Schwetzinger Straße in Wiesloch ist am Dienstagnachmittag ein Mann schwer verletzt worden. Wiesloch, 23.04.2019: Bei einer Explosion in einem Haus in der Schwetzinger Straße in Wiesloch ist am Dienstagnachmittag ein Mann schwer verletzt worden.

Ein 75-jähriger Bewohner, der sich während der Explosion im ersten Obergeschoss des Hinterhauses aufgehalten hatte, wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Er schwebt in Lebensgefahr und wird intensivmedizinisch versorgt.

Nach ersten Schätzungen zufolge beläuft sich der Schaden auf rund 200.000 Euro. (pol/onja)