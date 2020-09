Nach Feuer in Mülldeponie: Brandermittler nehmen Arbeit auf

Heßheim.Nach dem Feuer auf dem Gelände der Heßheimer Mülldeponie am Donnerstag soll der Brandort am Freitag von spezialisierten Brandermittlern begangen werden. Das teilte die Polizei mit und verwies dabei auf einen Ortstermin, bei dem auch ein Sachverständiger zugegen sein soll. Mit Erkenntnissen der Spezialisten sei nicht vor nächster Woche zu rechnen. Die genaue Schadenshöhe war am Freitag weiter unklar.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 25.09.2020