Nach Messerangriff: 85-Jähriger in U-Haft

Da er einen 43-Jährigen Mann in Leimen mit einem Messer verletzt haben soll, sitzt ein 85-Jähriger in Untersuchungshaft. Wie die Staatsanwaltschaft Heidelberg und das Polizeipräsidium Mannheim in einer gemeinsamen Erklärung mitteilten, soll der Verdächtige am Samstag (22. September) gegen 12.15 Uhr im Leimener Stadtteil St. Ilgen auf offener Straße auf das Opfer eingestochen haben. Anlass war ein Streit zwischen dem Tatverdächtigen und dessen Ehefrau. Nachdem sich der 43-jährige Lebensgefährte der gemeinsamen Tochter schützend vor die Ehefrau gestellt hatte, soll der Beschuldigte mit einem Messer auf diesen eingestochen haben.

Noch im Laufe des Samstags nahmen Beamte des Dezernats für Kapitaldelikte der Kriminalpolizeidirektion in Heidelberg den Tatverdächtigen fest. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Dezernats für Kapitaldelikte der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg zu Motiv und Hintergründen der Tat dauern an. (pol/tge)