Nach Messerattacke in U-Haft

Hockenheim.Weil er einen Mann in einem Hockenheimer Lokal mit einem Messer angegriffen und lebensgefährlich verletzt haben soll, sitzt ein 25-Jähriger wegen versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung in Untersuchungshaft.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, soll der Tatverdächtige am Sonntag gegen drei Uhr morgens in einem Lokal in der Hirschstraße mehrfach unvermittelt auf sein Opfer eingestochen haben. Dieses habe so schwere Verletzungen erlitten, dass es in der Nacht notoperiert werden musste. Der 25-Jährige war zunächst geflüchtet, aber noch am Sonntag gefasst worden. Taucher suchten im Kraichbach nach dem Messer – ohne Erfolg. An diesem Dienstag geht die Suche weiter. sin

