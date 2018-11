Nach SWR-Infos: Pfälzische kreisfreie Städte sollen Sonderstatus verlieren

Ein Gutachten für die rheinland-pfälzische Landesregierung empfiehlt, sieben kreisfreien Städten diesen Sonderstatus abzuerkennen, darunter Landau, Speyer, Worms und Neustadt an der Weinstraße. Das vermeldet der Südwestrundfunk am Freitag, dem eine vorläufige Zusammenfassung des Gutachtens vorliegt.

Dem Bericht zufolge soll dem Gutachten nach beispielsweise Frankenthal seine Eigenständigkeit verlieren und könnte dann ein Stadtteil von Ludwigshafen werden.

Eine Reaktion per E-Mail erfolgt bereits aus Landau: Mit "großer Verwunderung und Verärgerung" habe die Stadt aus den Medien erfahren, dass die Landesregierung offenbar plane, der Stadt Landau die Kreisfreiheit zu nehmen. Oberbürgermeister Thomas Hirsch vertritt der Mitteilung zufolge eine klare Haltung: „Bei einer Einkreisung drohen der Wegfall unmittelbarer und umfassender kommunalpolitischer Entscheidungsmöglichkeiten sowie der Verlust gewachsener Grundstrukturen – zum Nachteil der Bürgerinnen und Bürger.“ Am Mittag soll in Landau eine Pressekonferenz stattfinden.