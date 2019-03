Nach tödlichem Unfall: Polizei identifiziert Fahrer des Lkws

Bad Dürkheim.

Die Polizei hat den Fahrer des Sattelzugs ermittelt, der vergangene Woche einen 89-Jährigen in Bad Dürkheim tödlich verletzt hat. In einer gemeinsamen Pressemitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft wurde erklärt, dass es sich hierbei um einen Mitarbeiter einer Spedition aus Brandenburg handelt. Der Lkw konnte am 26. März auf der A9 bei Ingolstadt sichergestellt werden.

Das Opfer war ein 89-jähriger Mann, der vergangene Woche in der Mannheimer Straße von dem Lkw erfasst worden war. Der Mann erlitt dabei tödliche Verletzungen und starb noch an der Unfallstelle (wir berichteten).

Die Fahndung richtete sich gegen einen Sattelzug mit rotem Auflieger. Zeugenaussagen und Spurenauswertungen erhärteten den Anfangsverdacht gegen den Lkw des brandenburgischen Unternehmens. Nach Angaben der Polizei kann derzeit nicht ausgeschlossen werden, dass der Fahrer den Unfall nicht mitbekommen hat.

Die Staatsanwaltschaft hat einen Gutachten mit Rekonstruktion des Unfallhergangs beauftragen. (pol/onja)