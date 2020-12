Nach Uhrenverkauf festgenommen

Heidelberg.Weil er im Verdacht steht, einem 16-Jährigen zwei teure Uhren gestohlen zu haben, ist ein 20-Jähriger auf der Autobahn zwischen Heidelberg und Mannheim von der Polizei gestoppt und festgenommen worden.

Nach Mitteilung der Beamten hatte eine Streifenwagenbesatzung das Auto am Abend des 25. Dezember auf der A 656 zwischen Heidelberg und Mannheim angehalten. Der junge Mann soll kurz nach 19 Uhr einem Jugendlichen in der Unteren Neckarstraße zwei hochwertige Armbanduhren entwendet haben. Eine hatte der 16-Jährige offenbar zuvor über ein Verkaufsportal angeboten. Der Verkauf sollte in der Heidelberger Altstadt abgewickelt werden. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar.

© Mannheimer Morgen, Montag, 28.12.2020