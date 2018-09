Nach Unglück auf Wurstmarkt - Fahrgeschäft wieder freigegeben

Bad Dürkheim.Sechs Festbesucher sind am Samstagabend auf dem Wurstmarkt in Bad Dürkheim in einem Fahrgeschäft verunglückt. Zwei von ihnen wurden leicht verletzt und von Sanitätern versorgt, wie die Polizei mitteilte. Gegen 18.45 Uhr war es zu einer Betriebsstörung gekommen - drei Wagen des Fahrgeschäfts krachten ineinander. Durch die Wucht des Aufpralls kippte ein Wagen um. Der Betrieb wurde zunächst eingestellt und am Sonntag gegen 15 Uhr wieder freigegeben.

Gutachter des TÜV Rheinland-Pfalz hatten das Fahrgeschäfte am Samstag und am Sonntag überprüft. Das technische Problem wurde behoben.