Nach Video-Hilferuf: Speyerer Oberbürgermeisterin wendet sich an Altmaier

Speyer.Stefanie Seiler (SPD), Oberbürgermeisterin der Stadt Speyer, hat gemeinsam mit der Leistungsgemeinschaft „Das Herz Speyers“ einen Brandbrief an Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier verfasst. Sie fordert darin eine Umstrukturierung der Corona-Wirtschaftshilfen. Zuvor hatte der Speyerer Einzelhändler Lukas Bonn in einem etwa zehnminütigen Video im sozialen Netzwerk Instagram der Politik vorgeworfen, die finanzielle Unterstützung nicht auszuzahlen (wir berichteten). Außer der Soforthilfe von 9000 Euro im Frühjahr sei „noch nichts geflossen, von dem was uns versprochen wurde“, so Bonn.

Gründe für die „Förderlücken“, wie sie in einer Mitteilung der Stadt Speyer genannt werden, seien ein fehlender Ordnungsrahmen zur Antragsberechtigung, eine mangelnde Übersichtlichkeit der Fördertöpfe sowie zahlreiche Auflagen. „Viele Speyerer Einzelhändlerinnen und Einzelhändler stehen daher vor dem wirtschaftlichen Aus“, so Seiler laut Mitteilung. Unbürokratische und schnelle Hilfe sei nun notwendig, erklärt Bonn im Video. Seit 14 Jahren verkauft er in seinem Geschäft „Sakul“ Outdoor- und Sportbekleidung. Mehr als 77 000 Menschen haben seinen Hilferuf mittlerweile gesehen.

"Regierung hangelt sich von Lockdown zu Lockdown“

„Ich bin stolz, dass ich so viel Aufmerksamkeit erregen konnte“, erzählt Bonn im Gespräch mit dieser Redaktion. Weit über 1000 private Nachrichten hätten ihn seit Samstag erreicht. Doch nach den Bund-Länder-Beschlüssen von Mittwoch fordert er mehr als Zuspruch: „Ich will eine Erklärung, warum Friseure ab 1. März öffnen dürfen und wir nicht“, so Bonn. „Ich habe das Gefühl, die Regierung hangelt sich von Lockdown zu Lockdown.“ Unterhalb einer 7-Tage-Inzidenz von 35 könnten Geschäfte, Kosmetikstudios und Museen unter strengen Bedingungen wieder öffnen - so lautet ein weiteres Ergebnis der Ministerpräsidentenkonferenz. "Davor galt als Bedingung eine Inzidenz von 50", sagt Bonn. "Uns Einzelhändlern fehlt ein Lichtblick, ständig werden wir vertröstet."

Seit dem 16. Dezember ist der Laden Sakul in der Maximilianstraße geschlossen. 60 bis 65 Prozent vom Jahresumsatz mache Inhaber Bonn im Winter. Aktuell sitzt er auf seinen Winterwaren fest. "Vor allem die Firmen, die saisonzyklisch einkaufen müssen, leiden unter den aktuellen Strukturen", so Peter Bödeker, Vorsitzender der Leistungsgemeinschaft „Das Herz Speyers“, laut Mitteilung der Stadt. "Ihr Lager ist gefüllt mit bereits bezahlter, aber nicht verkaufter Winterware und zugleich bräuchten sie dringend Geld für die Frühlingsware." Seiler und Bödeker schlagen vor: Eine Ausweitung der Beratungskapazitäten durch andere Berufsgruppen sowie eine erhebliche Vereinfachung der Programmstrukturen durch einheitliche Kriterien könnten die "Förderlücken" schließen.

Andere Einzelhändler zeigen Zuspruch

"Click & Colleckt" - also bestellte Ware bei sich abholen zu lassen, kommt für Bonn nicht infrage. "Ich lebe von der Beratung", erzählt er. So verkaufe er etwa Snowboard-Zubehör und das müsse anprobiert werden. Die Reaktionen auf sein Video hätten dem Speyerer Mittelständler jedoch ein wenig Hoffnung gegeben. "Aktuell herrscht ein großes Interesse seitens der Medien und ich habe sehr viel Positivität erfahren", erzählt er. Auch andere Einzelhändler aus der Region melden sich unter seinem Instagram-Video zu Wort. So kommentiert etwa der Inhaber des Bekleidungsgeschäfts "Distorted People" in Heidelberg: "Ich finde es richtig, mal die Öffentlichkeit zu informieren, dass wir noch überhaupt keine Hilfe erhalten haben und langsam verzweifeln." Bonn überlegt nun, mit einem zweiten Video nachzulegen. "Darin würde ich gerne ein Konzept für eine mögliche Öffnung darlegen", sagt er.

