Nach Waffenfund in Plankstadt: Letzte Tatverdächtige wieder frei

Plankstadt.Nach dem Fund einer vollautomatischen Waffe bei einer Hausdurchsuchung in Plankstadt Mitte Dezember ist am vergangenen Dienstag auch die vierte tatverdächtige Person aus der Untersuchungshaft entlassen worden. Das teilten das Landeskriminalamt (LKA) Baden-Württemberg und die Staatsanwaltschaft Karlsruhe am Donnerstag gemeinsam mit. Bei der 39-Jährigen Frau aus Plankstadt, die wie die anderen drei Tatverdächtigen aufgrund des Verdachts der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat festgenommen wurde, hätten sich die Vorwürfe im Laufe der Ermittlungen nicht weiter erhärtet.

Auf dem Anwesen der Frau wurde die vollautomatische Waffe gefunden. Die Staatsanwaltschaft beantragte den Haftbefehl gegen die Beschuldigte nur noch auf den Verdacht eines Verstoßes gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz zu stützen. Dem entsprach das Amtsgericht Karlsruhe und setzte die 39-Jährige gegen Auflagen wieder auf freien Fuß. Anfang Januar wurde bereits der erste Tatverdächtige entlassen, letzte Woche folgten zwei Männer.

Wie bereits berichtet, waren am 20. Dezember 2018 drei Tatverdächtige wegen Verdachts des illegalen Waffenbesitzes und der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat festgenommen worden. In den Abendstunden des 22. Dezembers 2018 wurde der 53-jährige Bruder eines bereits in Haft sitzenden 49-Jährigen bei seiner Einreise am Frankfurter Flughafen aufgrund eines bereits zuvor von der Staatsanwaltschaft Karlsruhe erwirkten Haftbefehls durch LKA-Ermittler festgenommen. Er war ins Visier der Ermittler geraten, weil er im Verdacht stand, in die Übergabe beziehungsweise die Verwahrung der aufgefundenen Kriegswaffe mit eingebunden gewesen zu sein.

Unabhängig von den Entlassungen der Tatverdächtigen laufen die Ermittlungen zu den Hintergründen weiter.