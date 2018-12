Nachhaltiger Festschmuck

Rhein-neckar.Weihnachtsbäume zum Kauf oder auch zum Selberschlagen – das bieten viele Forstämter im Biosphärenreservat Pfälzerwald-Nordvogesen ab Samstag, 15. Dezember, an. Oft sind diese Aktionen mit einem Rahmenprogramm und Lagerfeuer verbunden, so dass sie zu einem Erlebnis für die ganze Familie werden. Wer will, kann seinen Baum selbst ernten und sich anschließend an einigen Orten mit einer Wildbratwurst vom Grill und heißen Getränken stärken. Einige Forstämter haben FSC-zertifizierte Bäume im Angebot: Der FSC – Forest Stewardship Council – definiert Kriterien und Prinzipien für eine verantwortungsvolle Forstwirtschaft.

Übersicht im Internet

Baumverkäufe werden bei den Forstämtern Bad Dürkheim, Haardt, Johanniskreuz, Kaiserslautern, Otterberg, Donnersberg und Hinterweidenthal angeboten. Eine detaillierte Übersicht findet sich auf der Internetseite des Hauses der Nachhaltigkeit.

„Wer sich selbst und der Umwelt etwas Gutes tun will, liegt mit dem Kauf des Weihnachtsbaumes beim Förster des Vertrauens genau richtig“, informiert dort das vom rheinland-pfälzischen Umwelt- und Verbraucherschutzministerium betriebene und in Johanniskreuz beheimatete Projekt. „Weihnachtsbäume aus den hiesigen Forstämtern sind regional, saisonal und auch unter ökologischen Gesichtspunkten die richtige Entscheidung.“ Durch die Ernte quasi vor der eigenen Haustür bleiben die Transportwege demnach kurz und der Baum ist maximal frisch; die von Forstleuten angelegten Weihnachtsbaumflächen im Pfälzerwald gedeihen ohne den Einsatz von Pestiziden oder Düngern. „Außerdem sorgen die Forstleute ganz im ursprünglichen Sinne der Nachhaltigkeit mit speziellen Nachpflanzungen dafür, dass uns Weihnachtsbäume dauerhaft zur Verfügung stehen.“ Auch im Schifferstadter Stadtwald kann man nachhaltig erzeugte Bäume selber schlagen – und zwar am Freitag, 14. Dezember, von 14 bis 16 Uhr. Der Weg vom Forstbetriebshof (Portheide 72) ist gut ausgeschildert. mav

