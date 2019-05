Nachtbar-Mordprozess: Viele Indizien

Frankenthal.Ein außergewöhnlicher Mordprozess steht in Frankenthal kurz vor dem Abschluss. Das Landgericht hat für Dienstag die Plädoyers im Verfahren um die Bluttat in der Speyerer Nachtbar „Thai Orchidee“ angesetzt. Vor sieben Jahren hatte der brutale Mord an der thailändischen Kellnerin mitten in der Altstadt für Entsetzen gesorgt.

Angeklagt ist ein 47-Jähriger aus dem Rhein-Pfalz-Kreis. Er soll mit einem unbekannten Komplizen die als „Spelunke“ und der Polizei von vielen Einsätzen bekannte Bar überfallen und die Bardame brutal getötet haben. Außergewöhnlich ist der Prozess deshalb, weil der Angeklagte trotz des Mordvorwurfs auf freiem Fuß ist. Das Pfälzische Oberlandesgericht in Zweibrücken (OLG) hatte 2014 verfügt, dass der Haftbefehl „mangels dringenden Tatverdachts“ aufgehoben wird.

Laut Anklage hatte es das unter Geldmangel leidende Duo am frühen Morgen des 29. August 2012 auf den Inhalt der Geldspielautomaten und die Tageseinnahmen abgesehen. Bei der Tat in der menschenleeren Bar trugen die Eindringlinge laut Staatsanwaltschaft Kopfbedeckungen und Handschuhe. Als sich die mit 40 Kilo Körpergewicht und einer Größe von 1,53 Meter sehr zierliche Bardame heftig wehrte, hätten die Männer beschlossen, sie zu töten.

Schnitte, Schläge und ein Schuss

Laut rechtsmedizinischem Gutachter war es eine sehr brutale Tat: „Es ist sehr ungewöhnlich, dass wir gleich drei verschiedene Arten der Gewalteinwirkung an einem Opfer feststellen“, sagte der Mediziner im Zeugenstand. So hatte die Frau offene Brüche an den Fingern, Schnittverletzungen, einen Steckschuss im Kopf und in ihrer Brust steckte ein Messer, das aber keine schweren Verletzungen verursacht hatte. Gestorben sei die Kellnerin an einem zertrümmerten Kehlkopf, der wohl durch einen heftigen Tritt gegen den Hals entstanden sei.

Der Angeklagte hat die Tat bislang vehement bestritten: „Sie haben hier den Falschen sitzen“, hatte er beim Prozessauftakt im Februar gesagt. Sein Verteidiger Friedrich Demandt spricht von einer „äußerst dünnen Beweislage“ in dem Indizienprozess und will auf Freispruch plädieren. Es sei noch nicht einmal bewiesen, dass sein Mandant überhaupt am Tatort gewesen sei. Das habe auch das OLG 2014 so gesehen.

Am vergangenen Verhandlungstag hörte sich die Kammer ein 31 Minuten langes Gespräch zwischen dem Angeklagten und seinem mutmaßlichen Komplizen an. Darin geht es auch um die „Thai Orchidee“, in der der Angeklagte mehrfach als DJ gearbeitet hatte. Verteidiger Demandt widerspricht der Verwendung dieses Mitschnitts, da die polizeiliche Überwachung „illegal“ gewesen sei. „Ein anonymer Hinweis, dass mein Mandant in die Tat verwickelt sein könnte, ein eingestelltes Verfahren wegen Körperverletzung und eine vage Ähnlichkeit mit der Täterbeschreibung rechtfertigen noch keine Telefonüberwachung“, betont er.

Verdächtiger Türsteher

Stattdessen stellt er einen Hilfsbeweisantrag, der den Türsteher der Bar als Verdächtigen in den Blick rückt. „Zeugen haben ausgesagt, dass die Kellnerin und der Türsteher ein Paar waren und sie ihn als Begünstigten ihrer Unfallversicherung eingesetzt hat“, so der Verteidiger.

Als Türsteher hätte er einen Barschlüssel gehabt und gewusst, dass die Automaten in der Tatnacht randvoll waren, weil sie seit vier Wochen nicht geleert worden waren. „Nach Aussage eines zuverlässigen Zeugen stand er jede Nacht vor der Thai Orchidee, nur in der Tatnacht nicht“, betont Demandt.

