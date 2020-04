Nachtleben im Internet

Rhein-Neckar. Betreiber und Beschäftigte der regionalen Live-Clubs und Diskotheken leiden derzeit unter der Corona-Krise: Das Nachtleben ist behördlich komplett stillgelegt. Der Veranstaltungsverband Event-Kultur Rhein-Neckar hat deshalb einen digitalen Live-Club gegründet. Unter unter mrn.unitedwestream.org kann man sich Konzerte, DJ-Sets, Interviews oder Lesungen ins Wohnzimmer holen. Damit wolle man sich solidarisch mit den Kulturschaffenden erklären, sagt Event-Kultur-Vorsitzende Zora Brändle.

Nutzer werden gebeten, einen freiwilligen Eintritt zu bezahlen. Die Einnahmen fließen in einen Rettungsfonds für in Not geratene Clubs, Künstlerinnen und Künstler. „Wie auch sonst bei einem Konzert- oder Clubbesuch üblich bitten wir alle Zuschauerinnen und Zuschauer, auch ihren Beitrag in Form eines freiwilligen „Eintritts“ zu bezahlen und damit zum Erhalt der kulturellen Infrastruktur beizutragen“, erklärt Matthias Rauch, Leiter der Kulturellen Stadtentwicklung Mannheim.

Es sei jetzt wichtig, ein Zeichen zu setzen, sagt der Mannheimer Nachtbürgermeister Hendrik Meier. "Wir sind gespannt, wie unser buntes Programm aus Kunst und Kultur bei den Menschen ankommt."

Am Freitag, 10. April, machen die Heidelberger Breidenbach-Studios den Auftakt. Am Samstag, 11. April, lädt zum Beispiel die Halle 02 zu einer virtuellen Clubnacht ein. Alle Informationen gibt es unter mrn.unitedwestream.org. (fab)

