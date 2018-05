Nachts allein mit Fuchs und Reh

Anzeige

„Trekking“ – das ist die Bezeichnung für mehrtägige Wanderungen unter Verzicht auf feste Unterkünfte wie Gasthäuser oder Waldhütten – abseits von jeglicher Infrastruktur wie Straßen und Wegen. Früher nannte man diese Form der Wanderung auf Deutsch einfach „Zelten“, doch nun wurde der niederländisch-plattdeutsche Begriff „Trekking“ ins Repertoire der Touristiker eingeführt. Die sind begeistert, denn immer mehr Freunde des Waldes nutzen diese romantische, aber keineswegs besonders bequeme Form des Wanderns. „Man ist natürlich schnell auch in einem nahen Ort – aber der Sinn dieser Wanderform ist das Einswerden mit der Natur,“ heißt es beim südpfälzischen Büro für Tourismus in Leinsweiler (Telefon 06345/35 31).

Eine exakte Ortsbeschreibung gibt es in keinem Wanderprospekt. Wer auf einen der 14 Trekkingplätze gelangen will, muss sich zunächst bei einem der beiden Tourismusbüros in Landau (Telefon 06341/94 04 07) für den Bereich Südpfalz oder in Kirchheimbolanden (Telefon 06352/ 17 12) für das Donnersberger und Lauterer Land melden. Dort weist man ihm per Touren-App (man kann sich dort auch ein GPS-Gerät ausleihen) den Weg – die Kosten pro Tag belaufen sich auf fünf Euro, pro Wochenende auf zehn Euro und für eine ganze Woche auf 25 Euro. Außerdem muss eine Kaution von 50 Euro hinterlegt werden.

Wo befinden sich die geheimnisvollen Trekkingplätze? So viel sei verraten: Im Norden zum Beispiel am Südhang des Donnersbergs, im Norden von Frankenstein, im Westen von Lambrecht oder bei Ramsen und im Süden nahe der Wegscheid bei Oberotterbach, im Raum Annweiler, zwischen Eußerthal und Taubensuhl und unterhalb der 673 Meter hohen Kalmit.

