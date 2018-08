Nackter Mann ohne Orientierung

Landau.„Orientierungslos und nackt, wie Gott ihn schuf“ ist laut gestrigem Polizeibericht ein Mann durch die Landauer Innenstadt gelaufen. Der 45-Jährige hatte offenbar ordentlich „getankt“, denn ein Alkoholtest zeigte einen Wert von 1,88 Promille an. Da der Landauer keinen Schlüssel bei sich hatte und an der Wohnanschrift niemand öffnete, nahmen die Beamten ihn zur Ausnüchterung mit auf die Wache. Bei seiner Entlassung konnte er sich lediglich daran erinnern, in der Nacht einige Gaststätten besucht zu haben. Wo seine Kleidung abgeblieben war und wo er geschlafen hatte, war ihm nicht mehr bewusst. jei

© Mannheimer Morgen, Montag, 20.08.2018