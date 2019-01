„Nächste Hitzewelle kommt bestimmt“

Neustadt.„Ein erfolgreicher Weinbau im digitalen Zeitalter“ ist das Schwerpunktthema der 72. Pfälzischen Weinbautage. Am 15. und 16. Januar diskutieren Fachleute und Winzer im Saalbau von Neustadt zahlreiche Fachthemen, die sich allerdings auch mit dem Klimawandel und seinen Herausforderungen für die Winzer beschäftigen.

So geht’s am Mittwoch, 16. Januar, um Anpassungsstrategien in warmen

...