Nächstes Wochenende - Vollsperrung der A 5

Wegen Brückenarbeiten zwischen Heidelberg-Pfaffengrund und Eppelheim, wird die A 5 zwischen der Anschlussstelle Heidelberg/Schwetzingen und dem Autobahnkreuz Heidelberg in beiden Richtungen vom 29. Juni bis zum 1. Juli voll gesperrt. Das teilte RNV am Freitagnachmittag in einer Pressemitteilung mit.

Für die Fahrtrichtung Frankfurt-Karlsruhe wird für den Fernverkehr eine Umleitung ab dem Kreuz Weinheim über die A 659 (Richtung Mannheim) und A6 (Richtung Heilbronn) zum Kreuz Walldorf ausgeschildert. Für die Fahrtrichtung Karlsruhe-Frankfurt wird eine Umleitung ab Kreuz Walldorf über A 6 (Richtung Mannheim) und A659 (Richtung Weinheim) zum Kreuz Weinheim ausgewiesen.

Heidelberg und Mannheim sind aus Richtung Frankfurt ab Heidelberger Kreuz über die A 656 sowie aus Richtung Karlsruhe ab der Anschlussstelle Heideberg/Schwetzingen über die B 535 erreichbar. Am Sonntagabend soll die A 5 um 22 Uhr wieder freigegeben werden.