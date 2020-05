Nächtliche Arbeiten vor Saukopftunnel

Weinheim.Parallel zu den nächtlichen Vollsperrungen des Saukopftunnels auf der Bundesstraße B 38 bei Birkenau finden in der kommenden Woche im Auftrag von Hessen Mobil Straßenbauarbeiten im Streckenabschnitt zwischen Birkenau/Nieder-Liebersbach und dem Saukopftunnel statt. Wie die Behörde mitteilt, erfolgen die Arbeiten zur Vermeidung weiterer Sperrungen von Montag, 25. Mai, bis Mittwoch, 27. Mai jeweils in der Nacht – parallel zu den Vollsperrungen des Saukopftunnels. Umleitungen sind beschildert. Von der K 11 kann während der Sperrung nicht auf die B 38 aufgefahren werden, so die Pressemitteilung von Hessen Mobil. sal

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 20.05.2020