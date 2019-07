Nächtliche Asphaltarbeiten

Rhein-Neckar.Wegen Asphaltarbeiten zwischen der A 5-Ausfahrt Wiesloch/Walldorf Ost (L 723) und der Zufahrt zum IKEA ist in der Nacht zum Freitag in diesem Bereich mit Behinderungen zu rechnen. Wie das Regierungspräsidium Karlsruhe (RP) mitteilt, sind die Arbeiten für den Zeitraum von diesem Donnerstag, 18.30 Uhr, bis Freitag, 5 Uhr, geplant. Während der Arbeiten wird eine Ampel eingerichtet, damit in Notfällen Rettungsdienste aus Walldorf kommend auf die A 5 Richtung Karlsruhe auffahren können. Durch die Leitstelle kann die Ampel für 15 Minuten auf Rot gestellt werden, so dass die Einsatzfahrzeuge ungehindert die Baustelle passieren können. Der Verkehr aus Reilingen wird solange gestoppt. Im gleichen Zeitraum von Donnerstag auf Freitag muss auch die Ausfahrt Wiesloch/Walldorf West der A 5 aus Richtung Frankfurt gesperrt werden. Es wird eine Umleitung ausgeschildert. jei

