Nächtliche Irrfahrt auf Güterzug

Rhein-Neckar.Weil er auf einem Güterzug von Ludwigshafen nach Kaiserslautern gefahren ist, hat die Bundespolizei einen 30-Jährigen kurzzeitig in Gewahrsam genommen. Wie die Beamten gestern mitteilten, sprang der Mann gegen 3.15 Uhr am Sonntagmorgen am S-Bahnhof Mitte auf den in Schrittgeschwindigkeit vorbeirollenden Zug – in der Annahme, dieser würde nach Frankenthal fahren. Wegen der klirrenden Kälte habe er nicht auf den nächsten regulären Zug warten wollen. Als der blinde Passagier bemerkte, dass der Güterzug nicht nach Frankenthal fährt, wählte er den Notruf. In Kaiserslautern-Einsiedlerhof stoppten Beamte das Fahrzeug. Ein gültiges Ticket konnte der 30-Jährige übrigens vorweisen. Ihn erwartet dennoch ein Ordnungswidrigkeitsverfahren. jei

