Nächtliche Sperren treten in Kraft

Ludwigshafen.Der Rhein-Pfalz-Kreis ordnet wegen der hohen Corona-Infektionszahlen nächtliche Ausgangsbeschränkungen an. Wie die Kreisverwaltung am Dienstag in Ludwigshafen mitteilte, darf von Mittwoch an die eigene Wohnung zwischen 21 und 5 Uhr nur noch für einen triftigen Grund verlassen werden. Dazu zählen beispielsweise der Weg zur Arbeit, das Gassigehen mit dem Hund oder ein Arztbesuch. Zuvor hatten bereits die benachbarten Städte Ludwigshafen, Frankenthal und Speyer eine solche Ausgangssperre verhängt.

Im Rhein-Pfalz-Kreis gelten zudem unter anderem auch verschärfte Kontaktbeschränkungen, der Aufenthalt im öffentlichen Raum ist ab Mittwoch nur mit Angehörigen des eigenen Hausstandes oder mit höchstens zwei Personen aus einem weiteren Hausstand erlaubt. Die Region um Ludwigshafen hat sich zuletzt zum Corona-Hotspot von Rheinland-Pfalz entwickelt und weist landesweit die höchsten Infektionszahlen pro 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen auf. Am Dienstag lag sie (Stand 14.25 Uhr) bei 263,9. Ludwigshafen weist eine Inzidenz von 419,7, Frankenthal von 225,6 und Speyer von 391,6 auf. Der Landesdurchschnitt in Rheinland-Pfalz liegt indes bei 138,2.

Neue Fälle in Seniorenheimen

Zudem sind weitere Corona-Ausbrüche in Seniorenheimen bekanntgeworden: Der Landkreis Bad Dürkheim teilt mit, dass im Seniorendomizil „Haus Nikolas“ in Freinsheim 33 Bewohner und fünf Mitarbeiter positiv getestet worden sind und es weitere Verdachtsfälle gibt. Deshalb gilt ein Besuchsverbot. In Mutterstadt sind 67 Bewohner und 21 Mitarbeiter einer Seniorenresidenz infiziert, in Speyer wurden 68 Senioren und Pflegekräfte positiv auf das Coronavirus getestet. lrs/sin

