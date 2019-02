Nagetier macht im Netz Karriere

Bensheim.Seit dem Wochenende macht in Bensheim eine leicht übergewichtige Wanderrate Karriere. Der Nager hatte sein Hüftgold unterschätzt und war im Gullydeckel steckengeblieben.

Im konkreten Fall rückte Berufstierretter Michael Sehr an, rief Kameraden der Feuerwehr Auerbach zu Hilfe, schraubte den Gefangenen aus der unfreiwilligen Rattenfalle – und das Tierchen verschwand unverletzt im Untergrund. Soweit so gut. Die Story wäre als lokale Posse auch längst zu den Akten gelegt – wenn die „BILD“ nicht von „Deutschlands beklopptestem Einsatz“ geschrieben hätte. Damit aber nicht genug. Am Dienstag sprangen unter anderem die BBC und der London Evening Standard in ihren Online-Ausgaben auf den Ratten-Retter-Zug auf und erzählten die Geschichte der „fat rat“ from Germany. Laut dem Online-Portal Meedia gehörte die Ratten-Rettung von Bensheim am Montag zu den erfolgreichsten Storys in den Sozialen Netzwerken in Deutschland.

Imageschub für Tierrettung

Immerhin dürfte der Berufstierrettung der außergewöhnliche Sonntag ein Imageschub verpasst haben. „Die Medienanfragen sind extrem. Alle bekannten Sender und Verlage haben sich gemeldet – von ABC News, CBS, BBC, Independent, BuzzFeed, BILD, Pro 7, Sat 1, RTL, SWR, Polen, Kanada, Schweiz - die ganze Welt eigentlich“, erzählen die Tierretter. dr/sal

