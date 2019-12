Naturbad: Vergleich beendet Streit

Neckargemünd.Jahrelang hatten Keime das Naturbad der Stadt Neckargemünd lahmgelegt. Zum Teil war das Becken die Hälfte der Saison lang gesperrt, die Attraktivität litt erheblich. Fieberhaft suchten die Experten nach Ursachen für die Bakterien. Die Stadt verklagte sowohl den Planer als auch ein Gartenbauunternehmen. Dieser Prozess ist nun zu Ende, wie die Pressestelle des Heidelberger Landgerichts am Mittwoch meldete.

Vor Gericht hatte die Stadt Neckargemünd Schadenersatzansprüche geltend gemacht. Am Mittwoch haben die Parteien ihren Streit mit einem Vergleich beigelegt. Der Architekt und Planer des Badumbaus bezahlt 210 000 Euro an die Stadt. Der Gartenbauer, der die Filteranlagen installierte, zahlt weitere 90 000 Euro.

Das Naturbad von Neckargemünd ist Teil einer Badeanlage und wurde 2008 umgebaut. Das Schwimmer- und Sprungbecken wird im Gegensatz zum Nichtschwimmerbereich nicht mit Chlor gereinigt, sondern durch natürliche Filterstufen. Nur funktionierten diese nicht so, wie sie sollten.

Mängel an der Anlage

Ein vom Gericht beauftragter Sachverständiger stellte diverse Mängel an der Anlage fest. Unter anderem sei dreckiges Wasser durch eine Überlaufrinne in die Filteranlage gelangt, das Wasser sei konstruktionsbedingt kaum gefiltert worden. Außerdem seien verendete Schnecken in den Rohrleitungssystemen gefunden worden, die eine Verkeimung verursacht hätten, so das Landgericht. Nach ersten Umbaumaßnahmen seien in den Jahren 2017 und 2018 keine Keime mehr in dem Naturbad mehr festgestellt worden, so das Gericht.

In dem Rechtsstreit, der sich über fast zehn Jahre hinzog, hatte die Stadt Neckargemünd Planungs-, Objektüberwachungs- und Ausführungsfehler bemängelt. Außerdem forderte sie Schadenersatz sowie einen Vorschuss auf die Beseitigung der Mängel. Vom Architekten und Planer des Naturbades wollte sie deshalb knapp eine Million Euro haben, vom Gartenbauer, der die Filterstufen gebaut hatte, forderte die Stadt 800 000 Euro.

Nach Meinung der Verwaltunghätten die beauftragten Unternehmen Keimbelastung durch ihre fehlerhafte Arbeit verursacht. Dem hielten die beklagten Unternehmen entgegen, dass die Stadt ihre Betreiberpflichten wie Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten, Reinigungs- und Pflegemaßnahmen nicht erfüllt hätten. Mit dem Vergleich und der Zahlung der genannten Beträge ist der Rechtsstreit nun beendet.

Mit einem dritten Unternehmen, das Aushubarbeiten und den Einbau von Überlaufrinnen erledigt hatte, verglich sich die Stadt Neckargemünd bereits im November vergangenen Jahres. Hier zahlte das Unternehmen 20 000 Euro.

