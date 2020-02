Naturschützer sehen Spargelfolien kritisch

Rhein-Neckar.Die Spargelbauern in der Rhein-Main- und in der Rhein-Neckar-Region stehen in den Startlöchern für die neue Saison. Viele Landwirte haben begonnen, die Folien zum Schutz des Spargels auf den Feldern auszulegen. „Die Voraussetzungen sind gut, Sonneneinstrahlung ist jetzt wichtig“, sagte der Vorsitzende des Arbeitskreises Spargel Südhessen, Rolf Meinhardt.

In Südhessen wird Spargel auf

...