Neben Drogen auch zahlreiche Waffen

Kirchheim/Weinstraße.Ein üppig bestücktes Waffenlager hat die Polizei gestern Vormittag in Kirchheim an der Weinstraße ausgehoben. Die Beamten entdeckten bei der Durchsuchung eines Hauses bei einem türkischstämmigen Mann ein ganzes Arsenal an Schuss- und Stichwaffen sowie Drogen „in nicht geringen Mengen“, wie es im Polizeijargon heißt.

Die Drogenfahnder der Kriminalinspektion Neustadt hatten über längere Zeit gegen den Mann ermittelt. Schließlich hätten sich die Verdachtsmomente derart erhärtet, dass man einen Durchsuchungsbeschluss beim Ermittlungsrichter erwirkt habe, sagte Polizeisprecher Stefan Molter auf Anfrage dieser Zeitung.

Gestern in den frühen Morgenstunden schlugen die Ermittler gemeinsam mit einem Sondereinsatzkommando der rheinand-pfälzischen Polizei zu und staunten nicht schlecht, dass sie neben dem Rauschgift auch die umfangreiche Waffensammlung fanden. Der Besitzer verfüge über keinen Waffenschein und habe sich auch nicht zu Herkunft oder Besitz der Waffen geäußert, erläuterte der Polizeisprecher. Über den Umfang der Waffen und Drogensammlung konnte die Polizei noch keine Angaben machen.

Die Staatsanwaltschaft Frankenthal habe angeordnet, dass der Kirchheimer nach der Durchsuchung auf freien Fuß kommt. Ein Verfahren gegen den Mann ist eingeleitet. bjz

© Mannheimer Morgen, Freitag, 18.01.2019