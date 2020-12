Neckar-Odenwald-Kreis: Landratsamt besorgt über Corona-Lage

Mosbach.Stark steigende Fallzahlen insbesondere in den Pflegeheimen machen dem Neckar-Odenwald-Kreis Sorgen: Die 7-Tage-Inzidenz habe inzwischen den höchsten Wert landesweit erreicht, teilte das Landratsamt am Sonntag mit. Auch in den Neckar-Odenwald-Kliniken sei die Lage stark angespannt. „Derzeit werden in Mosbach und Buchen mehr als 50 positiv getestete Patientinnen und Patienten stationär behandelt.“

Aktuell betreffen den Angaben nach rund 40 Prozent der aktiven Infektionsfälle im Kreis Altenhilfeeinrichtungen sowie Heime der Johannes-Diakonie Mosbach. Es sei sogar davon auszugehen, dass der tatsächliche Anteil noch etwas höher liegt, da Bewohner von Pflegeeinrichtungen zum Teil noch in anderen Landkreisen gemeldet sind. „Erfahrungsgemäß ist damit zu rechnen, dass sich das starke Infektionsgeschehen in den Heimen in den nächsten Tagen und insbesondere über die Weihnachtsfeiertage in weiter stark steigenden Fallzahlen in den Kliniken niederschlagen wird, obwohl die Kapazitäten dort nahezu erschöpft sind“, heißt es in der Mitteilung.

Man arbeite daran, für betroffene Gemeinschaftseinrichtungen mit Hilfe der Rettungsdienstorganisationen weitere Unterstützungskräfte zu organisieren, es liefen außerdem Amtshilfeersuchen an die Bundeswehr.