Neckarhausen: Auto rollt von Fähre und versinkt im Neckar

Neckarhausen/Ladenburg.Von der Fähre bei Neckarhausen ist am frühen Samstagabend ein Auto in den Neckar gerollt und gesunken. Das teilte die Polizei mit. Ob dabei noch Personen in dem Auto saßen, ist bislang unklar. "Wir haben dazu widersprüchliche Meldungen erhalten", so der Polizeiführer vom Dienst auf Nachfrage.

Demnach ereignete sich das Unglück, als die Fähre bereits von der Neckarhausener Seite aus in Richtung Ladenburg abgefahren war. Das Auto soll vorne von der Fähre ins Wasser gerollt oder gefahren sein.

Zahlreiche Rettungskräfte sind auf der Anfahrt. Angaben zu Verletzten oder zur Ursache lagen zunächst nicht vor.