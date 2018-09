Neckarhausen: Auto rollt von Fähre und versinkt im Neckar - zwei Personen tot

Neckarhausen/Ladenburg.Von der Fähre bei Neckarhausen ist am frühen Samstagabend ein Auto in den Neckar gerollt und gesunken. Nach Angaben der Polizei befanden sich dabei zwei Personen in dem Wagen. Diese konnten am Abend nur noch tot geborgen werden, wie ein Sprecher der Polizei Mannheim auf Nachfrage bestätigte.

Wie ein Sprecher vom zuständigen Polizeipräsidium Einsatz in Göppingen mitteilte, handelte es sich um einen 86 Jahre alten Fahrer und eine ältere Beifahrerin. Gegen 18.20 Uhr soll das Auto vorne von der Fähre gefahren sein. Zu diesem Zeitpunkt fuhr die Fähre von der Neckarhausener Seite aus in Richtung Ladenburg. Der Wagen sei zuvor auf die Fähre gefahren und dort zum Stehen gekommen, hieß es. Dann habe er plötzlich einen Satz nach vorne gemacht und sei durch die Fähr-Schranke ins Wasser gestürzt. "Wir gehen von einem Unglück aus", sagte ein Sprecher der Polizei in Göppingen, in deren Zuständigkeit der Unfall auf der Wasserstraße fällt.

Rettungskräfte hatten am Abend das Auto am Grund des Neckars geortet, konnten die Personen zunächst aber nicht befreien. Nach Erkenntnissen der Mannheimer Polizei lag der Pkw auf dem Dach. Er wurde am Abend von Spezialisten von Feuerwehr und DLRG mit Hebekissen umgedreht und anschließend an Land gezogen.

Polizisten aus Ladenburg, die nach kurzer Zeit am Unglücksort eintrafen, sollen noch versucht haben, schwimmend das Auto zu erreichen. Sie scheiterten aber mit ihrem Rettungsversuch, so ein Sprecher der Mannheimer Polizei im Gespräch mit dieser Zeitung.