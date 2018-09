Neckarhausen: Auto rollt von Fähre und versinkt im Neckar - zwei Personen vermisst

Neckarhausen/Ladenburg.Von der Fähre bei Neckarhausen ist am frühen Samstagabend ein Auto in den Neckar gerollt und gesunken. Nach Angaben der Polizei befanden sich dabei nach Zeugenaussagen zwei Personen in dem Wagen. Rettungskräfte haben inzwischen das Auto am Grund des Neckars geortet, konnten die Personen zunächst aber nicht bergen.

Nach Erkenntnissen der Polizei liegt der Pkw auf dem Dach und soll am Abend von Spezialisten von Feuerwehr und DLRG mit Hebekissen umgedreht werden, um ihn anschließend an Land ziehen zu können.

Gegen 18.20 Uhr soll das Auto vorne von der Fähre gerollt oder gefahren sein. Zu diesem Zeitpunkt fuhr die Fähre von der Neckarhausener Seite aus in Richtung Ladenburg. Polizisten aus der Römerstadt, die nach kurzer Zeit am Unglücksort eintrafen, sollen noch versucht haben, schwimmend das Auto zu erreichen. Sie scheiterten aber mit ihrem Rettungsversuch. Zur Ursache für das Unglück konnte die Polizei am Abend noch keine Angaben machen.