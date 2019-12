Neuanfang mit frischem Führungsduo

Heidelberg/Mannheim.Sie sollen den Neuanfang gestalten und den Generationswechsel an der Spitze vollziehen: Ingo Autenrieth und Katrin Erk sind das neue Führungsduo im Vorstand des Uniklinikums Heidelberg. Auf diese beiden Namen hat sich der Aufsichtsrat in seiner Sitzung am Dienstag verständigt.

Ihre Aufgabe: Das Uniklinikum in ruhigeres Fahrwasser führen und den Skandal aufarbeiten, der das Klinikum nach der Veröffentlichung des Bluttests zur Brustkrebs-Früherkennung erschüttert hat. Die damalige Klinikumsleitung mit der Ärztlichen Direktorin Annette Grüters-Kieslich und der Kaufmännischen Direktorin Irmtraud Gürkan war darüber gestolpert und hatte ihren Rücktritt erklärt. Kommissarisch hatten Matthias Karck und Hartmut Masarek die Leitung übernommen. Sie müssen vermutlich ihre Ämter noch ein wenig länger ausüben. Denn wann die beiden Neuen ihre Ämter in Heidelberg antreten, ist laut Pressemitteilung der Uniklinik noch unklar. „Ein zeitnaher Wechsel“ werde angestrebt. Der genaue Zeitpunkt müsse aber noch abgestimmt werden.

Derzeit Dekan in Tübingen

Schließlich sind beide derzeit anderen Arbeitgebern verpflichtet: Der 57-jährige Professor Ingo Autenrieth ist aktuell Ärztlicher Direktor des Instituts für Medizinische Mikrobiologie und Hygiene an der Uniklinik in Tübingen sowie Dekan der dortigen Medizinischen Fakultät. Katrin Erk (50) kennt die Region bestens. Schließlich war sie 13 Jahre lang Kaufmännischer Vorstand am Zentralinstitut für Seelische Gesundheit (ZI) in Mannheim und hatte die Einrichtung erst im vergangenen Juni in Richtung Dresden verlassen. Dort ist sie ebenfalls Kaufmännischer Vorstand am Universitätsklinikum.

„Ich freue mich, dass mit Professor Ingo Autenrieth und Katrin Erk zwei ausgezeichnete Persönlichkeiten gewonnen werden konnten, die das Universitätsklinikum Heidelberg wieder auf Erfolgskurs bringen werden“, sagte die baden-württembergische Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (Grüne) zur Entscheidung. Das neue Führungsduo verfüge über Kompetenzen, um die Spitzenstellung der Uniklinik Heidelberg weiter auszubauen.

„Das Uniklinikum Heidelberg betreibt eine erstklassige Patientenversorgung“, sagte Autenrieth in einer ersten Stellungnahme. Er wolle das Potenzial und zukunftsweisende neue Felder der Medizin gemeinsam mit dem Vorstandsteam, Mitarbeitern, der medizinischen Fakultät sowie den Forschungs- und Lehreinrichtungen weiterentwickeln. „Der für mich unerwartet schnelle Ruf nach Heidelberg ist Herausforderung und Ehre zugleich, auch wenn mir der Abschied aus Dresden nicht leichtfallen wird“, reagierte Erk auf die Berufung. Die neue Aufgabe ermögliche es ihr, Beruf und Familie besser in Einklang zu bringen.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 18.12.2019