Neuauflage im Prozess um Baby-Misshandlung: Mutter wiederholt Vorwürfe gegen Vater

Symbolbild © dpa

Frankenthal.Am Frankenthaler Landgericht hat am Donnerstag der Prozess gegen ein Elternpaar neu begonnen, das im Oktober 2018 sein gerade sieben Wochen altes Baby schwer misshandelt und lebensgefährlich verletzt haben soll. Der Säugling erlitt laut Anklage unter anderem schwere Verletzungen im Analbereich, weil ihm ein Gegenstand rund zehn Zentimeter tief eingeführt wurde. Darüber hinaus hätten Ärzte Schnittwunden am Penis und zahlreiche Brüche an Rippen und Beinen festgestellt.

Beim erneuten Prozessauftakt am Donnerstag wiederholt die 26 Jahre alte Mutter ihre Einlassung von der ersten Verhandlung. „Sie räumt ein, mit der Situation nach der Geburt ihres Sohnes völlig überfordert gewesen zu sein“, verliest Rechtsanwalt Alexander Kiefer eine Erklärung. Die Frau wolle sich nicht aus der Verantwortung für das Geschehene nehmen, habe ihren Sohn jedoch niemals willentlich verletzt. Alle Verletzungen, so die Einlassung, müsse ihr damaliger Lebensgefährte dem Säugling zugefügt haben.

Demnach sei der 24-Jährige in der Nacht vom 13. auf den 14. Oktober betrunken von einer „Sauftour“ mit seinen Freunden nach Hause gekommen. Die Mutter gehe davon aus, dass er in dieser Nacht seinen Zorn an dem sieben Wochen alten Kind ausgelassen habe. Die 26-Jährige habe sich zuvor geweigert, mit ihrem alkoholisierten Freund zu schlafen, und ihn gebeten, sich um das kränkelnde Baby zu kümmern. Dies könnte ihn derart wütend gemacht haben, dass er seinem Sohn das Fieberthermometer in den Anus gerammt haben könnte, so die Annahme der Mutter. Die Verletzungen am Penis könnten demnach von einem missglückten Beschneidungsversuch stammen, heißt es in der Einlassung.

Die 26-Jährige habe nichts von den lebensbedrohlichen inneren Verletzungen gewusst und das Kind deshalb auch nicht sofort in ein Krankenhaus gebracht. Erst am Folgetag waren die Eltern mit ihrem Sohn zu einem Kinderarzt gegangen, der sofort eine Verlegung in ein Krankenhaus veranlasste, wo das Baby notoperiert wurde.

„Meine Mandantin bedauert, dass sie an der Beziehung zu ihrem Ex-Freund festgehalten hat und dem Kind keinen Schutz bieten konnte“, so Kiefer. Doch der größte Wunsch der jungen Frau sei eine intakte Familie gewesen.

Der 24-jährige Vater des Kindes schweigt wie auch schon beim ersten Prozess zu den Tatvorwürfen. Wegen einer langfristigen Erkrankung eines Verteidigers war das Verfahren ausgesetzt worden. Die Angeklagten befinden sich seit einer Haftprüfung Ende Juni auf freiem Fuß. Laut Oberlandesgericht besteht keine Fluchtgefahr. Zum zweiten Prozessauftakt werden die beiden deshalb nicht in Handschellen in den Gerichtssaal geführt, sondern können sich frei bewegen.