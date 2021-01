Neue Buslinie 83 verbindet den Mannheimer und Ludwigshafener Norden

Rhein-Neckar.Seit Montag verbindet die neue Buslinie 83 den Mannheimer Stadtteil Sandhofen direkt über die A 6 mit dem Norden von Ludwigshafen und damit auch mit dem größten Arbeitgeber der Region, der BASF. Spätestens mit der Rückkehr der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) zum Regelbetrieb ab 11. Januar ergibt sich damit eine attraktive neue Verbindung für Berufspendler.

Die Linie 83 verkehrt montags bis freitags jeweils von etwa 4.30 Uhr bis 8.30 Uhr sowie von etwa 15.15 Uhr bis 18.30 Uhr zwischen der Haltestelle Sandhofen in Mannheim und der Haltestelle Ostringplatz in Edigheim. Dabei bedient sie in beiden Richtungen unter anderem die Haltestelle BASF Tor 12.

Die Einführung der Buslinie 83 ist nach Angaben der RNV Teil eines Maßnahmepaketes, das die Stadtverwaltung Ludwigshafen verbunden mit einer großen Bürgerbeteiligung in die Wege geleitet hat, um die Hochstraße Nord während der Umbauphase zu entlasten. Seit 2018 ist sie Bestandteil des Nahverkehrsplanes.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 08.01.2021