Neue Buslinie ab 7. Januar in Betrieb

Hält wegen der Hochstraße nicht mehr am Berliner Platz: die Linie 6. © keiper

Rhein-Neckar.Im Nahverkehrsnetz in der Metropolregion treten ab Dienstag, 7. Januar, einige Fahrplanänderungen der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) in Kraft. Wie das Unternehmen mitteilt, sollen dadurch die Pünktlichkeit verbessert und zuverlässige Anschlüsse gewährleistet werden. Das Umleitungskonzept, das wegen der Sperrungen unter der Hochstraße Süd in Ludwigshafen seit 27. November gilt, wird zum 7. Januar weiter optimiert. Die Änderungen betreffen die Linien 4/4A, 6/6A, 7 und 9, die seit Ende November nur noch über die Kurt-Schumacher-Brücke zwischen Ludwigshafen und Mannheim rollen können. Ziel ist es laut RNV, die Fahrpläne zu stabilisieren und Fahrwege zu optimieren.

Mehr nächtliche Fahrten

Gleichzeitig nimmt zum 7. Januar in Ludwigshafen eine neue Buslinie den Betrieb auf. Die Linie 89 pendelt künftig zwischen Oppau, Friesenheim, Oggersheim und Notwende/Melm. Ein verbessertes Nachtbusangebot soll zudem Nachtschwärmern und Frühaufstehern zusätzliche Möglichkeiten bieten. Die neue Linie 95 verkehrt zwischen Innenstadt und Maudach über die Hochschule und Ernst-Reuter-Siedlung. Die Linie 96 fährt dafür nur noch zwischen der Ersatzhaltestelle Berliner Platz und Rheingönheim. Alle Änderungen im Internet: www.rnv-online.de/winterfahrplan2020. jei

