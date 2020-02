Neue Luchsin in der Pfalz

Isis bei ihrer Freilassung am Freitag im Pfälzerwald. © annina prüssing / snu rlp

Rhein-Neckar.Zum zehnten Mal wurde am Freitag ein Luchs in die Weiten des Pfälzerwaldes entlassen. Isis, eine Luchsin, stammt aus dem St. Galler Rheintal in der Schweiz und soll sich in den kommenden Wochen ein Revier erschließen. Sie trägt einen Halsbandsender, der es möglich macht, ihren Bewegungsradius zu dokumentieren.

In den vergangenen vier Jahren sind nunmehr 18 Luchse (zehn weibliche, acht männliche) ausgewildert worden. Das Ziel des Projekts der Stiftung Natur und Umwelt: In der Pfalz soll sich eine neue Luchspopulation etablieren, indem sich Männchen und Weibchen finden. Bis Ende des Jahres soll dieses Vorhaben mit der Freilassung des 20. Tieres vollendet werden. Vier von ihnen sind inzwischen tot. sw

