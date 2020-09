Neue Rebsorten für heiße Zeiten

Rhein-Neckar.Sie hat hellgelbe Beeren und ein rötliches Stielgerüst, doch vor allem besticht Calardis Blanc durch ihre Robustheit: „Der kann fast keine Krankheit etwas anhaben“, sagt Tobias Schmidt. Der Winzer hat die neue Rebsorte bisher versuchsweise auf seinem Weingut in Römerberg-Mechtersheim angebaut, in diesem Herbst will er sie zum ersten Mal ernten. Die Züchtung des Julius-Kühn-Forschungsinstituts für Kulturpflanzen soll widerstandsfähig gegenüber Falschem Mehltau und Grauschimmel sein. Ihre dicke Schale macht sie zudem unempfindlicher gegen Sonnenbrand – eine willkommene Eigenschaft in immer heißer werdenden Sommern.

Mehr Hitze, mehr Extremwetter und damit mehr Stress für die Pflanzen: Darauf müsse man als Winzer reagieren, findet Tobias Schmidt. Bei ihm ist Calardis Blanc nicht die erste neue Rebsorte. Auf mehr als 30 Prozent seiner Fläche wachsen widerstandsfähige Neuzüchtungen. „Die klassischen Sorten kommen inzwischen an ihre Grenzen.“

Deutscher Wein kann profitieren

Der Klimawandel stellt die Landwirtschaft weltweit vor riesige Herausforderungen – der deutsche Weinbau gehört allerdings zu den Branchen, die von der weltweiten Erwärmung profitieren können. „Ich sehe das noch als Chance“, sagt etwa Matthias Petgen, Leiter des weinbaulichen Versuchswesens am Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum in Neustadt. Wärme und Sonne sorgen für einen höheren Zuckergehalt in den Trauben. „Das führt zu einer Qualität, die wir vor zehn, zwanzig Jahren noch nicht hatten.“ Zudem können Sorten wie Cabernet und Merlot in der Pfalz Wurzeln schlagen, die früher ein Fall für südlichere Anbaugebiete waren.

Auch Reinhard Antes sieht vor allem für Verbraucher Vorteile. Die Qualität der deutschen Weine habe sich stabilisiert, sagt der Vorsitzende der Genossenschaft Bergsträßer Winzer. „1976 haben wir noch von einem Jahrhundert-Jahrgang gesprochen – in den letzten Jahren waren solche Jahrgänge Normalität.“ Deutschland liege inzwischen im klimatischen Optimum, zum Teil sei es sogar schon zu trocken.

Auf jeden Fall bringt die Wärme auch weniger willkommene Wirkungen mit sich: Aus dem Süden sind Schädlinge wie Kirschessigfliege und Zikaden in die Anbaugebiete der Region vorgerückt. Dass die Weinlese immer früher stattfinde, könne ebenfalls negative Folgen haben, erklärt Matthias Petgen: Damit steige das Risiko, dass Trauben faulen. „Das kann auch mikrobiologische Probleme im Weinkeller verursachen.“

Deshalb sind Winzer und Experten gefragt, Lösungen zu finden. Ansätze dafür gibt es: Dort wo es möglich ist, lege man Weinberge zum Teil anders an, erklärt Reinhard Antes: „Früher hat man geschaut, dass die Sonne in die Reihen hineinscheint.“ Inzwischen sorge man eher dafür, dass die Reihen quer zur Sonne stehen und Schatten werfen.

Calardis Blanc ist als neue Rebe zudem kein Einzelfall. Generell sorgt der Klimawandel für eine veränderte Sortenlandschaft. „Man versucht, die Gunst der Stunde zu nutzen. Wo früher Müller-Thurgau und Riesling waren, wächst heute Cabernet Sauvignon“, sagt Reinhard Antes. An der Bergstraße habe man zudem den Roten Riesling wieder „ausgegraben“. Schon Anfang der 90er Jahre bemühte sich die Hochschule Geisenheim, die traditionsreiche, robuste aber fast vergessene Sorte züchterisch zu erhalten. Inzwischen hat das kleine Anbaugebiet Hessische Bergstraße Antes zufolge die weltweit größte Anbaufläche für Roten Riesling.

Eiswein-Saison ist ausgefallen

Bekannt ist die Gegend aber auch für ihre Eisweine – und die haben es zunehmend schwer. Deutsche Eisweine zeichnen sich durch eine hohe natürliche Süße aus und haben einen exzellenten Ruf. Für ihre Herstellung müssen die am Stock verbleibenden Trauben aber strengen Frost von unter minus sieben Grad abbekommen. Früher war das manchmal schon im November der Fall, inzwischen müssen Winzer die Trauben zum Teil bis in den Februar hängen lassen – doch häufig gehen sie bis dahin kaputt.

Die Lösung ist ebenfalls eine neue Sorte: Souvignier Gris. „Die hat eine ganz feste Schale und ist insgesamt eine sehr robuste Sorte“, sagt Reinhard Antes. Bei ihr ist die Chance höher, dass sie bis in den Januar oder Februar durchhält.

In diesem Jahr hat aber auch das nichts genützt. Wie schon in mehreren Vorjahren ist die Eiswein-Saison an der Bergstraße 2020 ausgefallen. „Es war einfach nicht kälter als minus fünf Grad.“

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 24.09.2020