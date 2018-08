Neue Sorten gegen Klimawandel

Siebeldingen.Sie heißen Calardis blanc, Cabernet Cortis oder VB Cal 6-04: Neue Rebsorten sollen den Weinbau in Deutschland auch in Zeiten des Klimawandels sichern. Denn die den Weintrinkern vertrauten Sorten bekommen zunehmend Probleme. Bei der Neuzüchtung geht es sowohl um die Anpassung an den Klimawandel als auch um die Entwicklung pilzwiderstandsfähiger Varianten. Die Neuen werden daher kurz „Piwi-Sorten“ genannt.

Bislang haben Piwi-Reben einen Marktanteil von etwa drei Prozent der Anbaufläche in Deutschland. Der größte Teil entfällt auf den schon länger eingeführten Regent, dem Experten aber keine Zukunft geben. Der Direktor des Julius-Kühn-Instituts für Rebenzüchtung auf dem Geilweilerhof in Siebeldingen (Kreis Südliche Weinstraße), Reinhard Töpfer, erwartet, dass es in zehn Jahren bereits zehn Prozent sein werden: „Der Klimawandel wird uns zu einem Sortenwandel zwingen.“

Empfindlicher Riesling

Der Riesling werde noch eine ganze Weile eine feste Größe im deutschen Weinbau sein. Aber Veränderungen seien unausweichlich. „Wir wollen nicht, dass wir künftig unseren Wein in Schweden produzieren.“ Riesling ist empfindlich gegen starke Sonneneinstrahlung, die Winzer sprechen von Sonnenbrand. Und wenn die Riesling-Trauben, wie in diesem Jahr erwartet, bereits im September reifen, sind sie bei den dann wärmeren Temperaturen anfällig für den Fäulnispilz Botrytis. Für die Rebzüchter gehören somit Widerstandsfähigkeit gegen Pilzerkrankungen und Anpassung an den Klimawandel zusammen.

Die Widerstandsfähigkeit bei Pilzerkrankungen ermöglicht es, dass der Winzer nur noch zwei- bis dreimal im Jahr Pflanzenschutzmittel einsetzen muss – statt acht- bis zehnmal bei herkömmlichen Rebsorten. Damit kommen die Piwis besonders den Bedürfnissen des ökologischen Weinbaus entgegen. Ganz ohne Spritzen werde es auf absehbare Zeit indes nicht gehen, sagen die Züchter.

„Unsere Gegenspieler, also die Pilze, sind sehr clever“, erklärt der private Rebenzüchter Volker Freytag in Neustadt. „Sie vermehren sich milliardenfach und finden Wege, um die Resistenz zu umgehen. Irgendwann werden sie den Schutz knacken.“

Für eine neue Sorte werden die resistenten Reben, deren „Eltern“ oft Wildreben aus Amerika oder Asien sind, mit europäischen Qualitätsrebsorten gekreuzt. Das alles ist ein langer Weg: Bis zum ersten nennenswerten Ertrag dauert es etwa zehn Jahre. Erst wenn eine entsprechende Menge von Trauben da ist, lässt sich die Weinqualität einschätzen. Einschließlich weiterer Kreuzungen, Tests und Zulassung erstreckt sich die Zucht einer neuen Rebsorte über 25 bis 30 Jahre. Für die Zulassung von Rebsorten ist in der EU das Gemeinschaftliche Sortenamt (CPVO) in der westfranzösischen Stadt Angers zuständig.

Pilzresistenz ist aber kein Selbstzweck. An erster Stelle steht für die Züchter der Geschmack des Weins, und dieser lässt sich erst ganz zuletzt beurteilen. Es sei möglich, in der Zucht Geschmacksrichtungen zu erzielen, die dem typischen Riesling-Geschmack ähnlich seien, so Freytag: „Wir werden nicht den Riesling ersetzen. Wir können ähnliche Sorten entwickeln – aber warum sollen die nicht auch anders schmecken?“

Viele Winzer ziehen zunächst andere Möglichkeiten vor, um ihre Reben an höhere Temperaturen anzupassen, ehe sie sich auf das Piwi-Experiment einlassen. Ernst Büscher vom Deutschen Weininstitut nennt die Nutzung höherer oder weniger sonnenreicher Lagen und den Minimalschnitt – eine Anbaumethode, um die Traubenreife zu verzögern.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 29.08.2018