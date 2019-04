Neuer Jahrgang in besonderem Flair

Speyer.Wer die aromatischen Weine des Jahrgangs 2018 in ihrer Genussfülle schmecken und vergleichen will, hat am 13. und 14. April in Speyer eine einzigartige Gelegenheit: Bei Wein am Dom, der größten Weinpräsentation der Pfalz, stehen 571 Gewächse des vielgelobten Jahrgangs bereit. Zwar dominiert im Messeangebot der Riesling mit mehr als 200 Weinen, doch daneben stehen Weine im Vordergrund, die hervorragend zur Frühlingsstimmung auf der Terrasse passen: Rosé-Weine sowie die Trendsorte Sauvignon Blanc, die von Pfalzwein zur Rebsorte des Jahres erklärt wurde.

Erstmals animiert die Messe auch zu einem genussvollen Abstecher ins Burgenland: Zehn Weingüter aus der österreichischen Region sind zu Gast in der Pfalz und präsentieren ihre Weine und Sekte. Insgesamt stehen bei Wein am Dom rund 1000 Gewächse von fast 170 Weingütern und Winzergenossenschaften zum Verkosten bereit. „Wein am Dom hat sich zu einem einzigartigen Schaufenster des Pfälzer Weins entwickelt“, freut sich Boris Kranz, der Vorsitzende von Pfalzwein. „Ich kenne keine bessere Möglichkeit, an einem Ort ganz kompakt das Weinangebot der Pfalz zu probieren.“

Ihr besonders Flair bezieht die Messe aus ihrer Einbindung in die historische Altstadt von Speyer mit mehreren höchst attraktiven Verkostungsorten rings um den Dom. 4000 Besucher lockte die führende Pfälzer Weinpräsentation mit ihrem einzigartigen Flair 2018 an. Auch in diesem Jahr hoffen die Veranstalter, die Pfalzwein-Werbung und die Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz, auf einen ähnlich guten Zuspruch.

Besonders herausgestellt wird einer der erfolgreichsten Neuzugänge unter den Pfälzer Rebsorten, der Sauvignon Blanc. 86 Weine dieser Sorte sind vertreten, fast alle trocken ausgebaut. Eine Sommelier-Jury präsentiert unter den Gewächsen dieser Sorte am Messe-Samstag ihre Entdeckung des Jahres. Ein weiterer Preisträger wird unter den Rosé-Weinen gesucht, die in größerer Zahl (112) verkostet werden können.

In Speyer vertreten sind der Verband Deutscher Prädikatsweingüter VDP Pfalz, das Barriqueforum Pfalz, Vinissima, Ecovin, Bioland, die Vereinigung Pfälzer Winzergenossenschaften e.V., die Landwirtschaftskammer mit Staatsehrenpreisträgern und anderen prämierten Betrieben, junge Pfälzer, Winzertalente und die Gruppe Winechanges. Neben dem Riesenangebot an Spitzenweinen wird ein attraktives Zusatzprogramm mit Führungen angeboten. Außerdem laden am Abend des ersten Messetags Pfälzer Winzer zur Genuss-Party „Wine grooves“. Weinproben in mehreren Restaurants und Angebote der Speyerer Gastronomie runden das Wochenende ab.