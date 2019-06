Neuer Prozess im August

Frankenthal.Der Prozess gegen ein Eltern-Paar aus Ludwigshafen, das seinen erst sieben Wochen alten Säugling misshandelt und lebensgefährlich verletzt haben soll, wird im August neu beginnen. Das bestätigte Christian Bruns, Sprecher des Frankenthaler Landgerichts, auf Anfrage. Das Verfahren ist, wie berichtet, wegen des krankheitsbedingten Ausfalls eines Pflichtverteidigers ausgesetzt worden. „Ein Datum für den Neustart geben wir noch bekannt“

Derzeit laufe am Oberlandesgericht in Zweibrücken die Haftprüfung. „Das wird immer nach sechs Monaten gemacht“, erläutert Bruns. Eine Entlassung aus der Untersuchungshaft, die im Frankenthaler Babymord-Prozess für Aufsehen gesorgt hatte, stehe nicht an. „Das waren gänzlich andere Voraussetzungen. Der Angeklagte befand sich seit mehr als zwei Jahren in U-Haft. Sechs Monate sind absolut normal.“

Beim Prozessauftakt Anfang Mai hatte die 26 Jahre alte Mutter alle Vorwürfe zurückgewiesen und den 24-jährigen Vater schwer belastet. Die Frau räumte indes ein, dass sie mit der Situation nach der Geburt ihres Sohnes völlig überfordert war. In der Tatnacht sei er betrunken gewesen und habe seine Wut darüber, dass sie nicht mit ihm schlafen wollte, an dem Baby ausgelassen. sin

