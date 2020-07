Neues Buch über Glücksmomente im Odenwald

Die Odenwaldhölle war gestern. Dass ein Besuch im Odenwald auch ganz im Gegenteil glücklich machen kann, erläutert Sigrid Stöckel in einem Buch. Sie hat dazu 80 Orte zusammengestellt. „Glücksorte im Odenwald“ nennt sich das 168 Seite umfassende Werk, das jetzt im Droste-Verlag erschienen ist und - liebevoll zusammengestellt - ihren ganz persönlichen Favoriten vom Main bis zum Neckar, von der Bergstraße bis nach Bayern huldigt.

Die 51-jährige Autorin aus Darmstadt weiß, wovon sich schreibt. „Ich habe alle Orte persönlich besucht“, erzählt sie. Stöckel ist quasi jedes Wochenende in der Region unterwegs. Oft verbindet sie damit auch einen Besuch bei ihren Eltern, die seit 30 Jahren in Michelstadt leben. Zu Fuß oder mit dem Rad erkundet sie seit vier Jahren den Odenwald. Damals startete sie auch ihren Blog odenwaldlust.de als Hobbyprojekt.

Odenwald aus dem Dornröschenschlaf küssen

Beruflich konnte sie, auch wenn es sie jetzt ganz woanders hin verschlagen hat, aus dem Vollen schöpfen. Denn Stöckel war lange Jahre in der Reiseredaktion von T-Online tätig, hatte viel mit der Vermarktung einzelner Regionen zu tun. Dabei fiel ihr auf, was viele Kommunalpolitiker unterschreiben würden: „Der Odenwald bleibt bei der Vermarktung hinter seinen Möglichkeiten zurück.“

Um die Gegend aus dem Dornröschenschlaf wachzuküssen, „begann ich zuerst aus Spaß, meinen Blog zu gestalten“, betont sie. Der füllte sich nach und nach immer mehr, bis irgendwann der Verlag vor der Tür stand und ihr den Vorschlag machte, die einzelnen Stationen ihrer Odenwald-Touren auf Papier zu verewigen. Die Autorin schaute sich das Format an und sagte zu.

„Mit viel Herzblut habe ich meine Glücksorte zusammengetragen, mal kulturell, mal kreativ oder kulinarisch, mal aktiv oder abenteuerlich“, so Stöckel. Es geht in Museen und Cafés, in kleine Geschäfte und herrschaftliche Parks, zum Kochkurs, zum Wandern und zum Rodeln und sogar in eine Glücksfabrik.

Nicht nur Sehenswürdigkeiten

Wie schafft man es, den Odenwald auf „nur“ 80 Glücksorte zu reduzieren? Zuerst einmal „habe ich versucht, regional zu denken“, erzählt Stöckel. Süden, Norden, Osten, Westen: Alles sollte vertreten sein. Und dazu nicht nur Sehenswürdigkeiten, sondern auch Kunst, Kultur, Radfahren, Wandern und Shopping - nicht zu vergessen die kulinarischen Erfahrungen, an denen die Region so reich ist: Eis auf dem Keilvelter-Hof, Lebkuchen in Beerfurth oder frische Milch und Käse in Hüttenthal. „Für jeden soll etwas dabei sein“, lautete ihr Ziel.

Da die 51-Jährige ein offener Mensch ist, kommt sie schnell mit den Leuten in Kontakt. „Ich habe vor Ort nach den Besonderheiten gefragt“, sagt sie. So kamen viele kleine Schätze hinzu, die ihr selbst nicht bekannt waren. Etwa das Museum für kleine Läden in Hammelbach.

Was sie dann endgültig ins Buch mit aufnahm, entschied Stöckel direkt vor Ort. Getreu dem Motto: „Hier bin ich glücklich.“ Ihr ist klar, dass ihre Tipps natürlich immer auf persönlichen Vorlieben beruhen. Es fällt der Autorin schwer, einen Spitzenreiter unter den 80 zu küren oder sogar eine Top-Fünf-Liste zu erstellen. Aber es gibt eine Sache, von der Stöckel sehr beeindruckt war: den Lamas in Reichelsheim. Aber auch zu allen anderen 79 Glücksorten „werde ich wieder hinfahren“.

Glücksorte auch während Corona erreichbar

Oder sie hat es bereits getan: wie vor Kurzem zum „Roten Wasser“ in Olfen. Die Wanderung dort wiederholte die Autorin, weil sie landschaftlich so herrlich ist. Ebenso ist der unweit gelegene Marbachstausee für sie immer eine Reise Wert - auch wenn man derzeit wegen Corona-Auflagen dort nicht baden darf. Zum Glück, sagt sie, ist der allergrößte Teil ihre Glücksorte derzeit problemlos erreichbar. Nur das Theater in Miltenberg gibt’s momentan lediglich in abgespeckter Form.

An mitreisenden Odenwald-Fans gibt es keinen Mangel, freut sich die Autorin. Entweder Tochter und/oder Mann, daneben die Freundinnen: Für Begleitung ist immer gesorgt. Jeder „Glücksort“ wird mit einem Foto auf einer Doppelseite vorgestellt. Mit Hilfe einer Übersichtskarte und der ÖPNV-Hinweise lassen sich die Ausflüge gut planen.

© Mannheimer Morgen, Sonntag, 26.07.2020