Neues Pfalz-Portal vorgestellt

Zur Burg Trifels bei Annweiler führt eine Familienwanderung. © Venus

Neustadt.Mehr als 200 000 Besucher pro Monat soll der neue Internetauftritt der Pfalz erreichen. Ab sofort informiert die Seite „pfalz.de“ über die Termine von Weinfesten, macht Vorschläge für Tagestouren, hilft bei der Suche nach Unterkünften oder Restaurants und stellt die schönsten und bedeutendsten Burgen, Kirchen, Museen, Wanderwege und Radtouren zusammen. „Die Webseite gibt auch Antworten auf Fragen, die immer wieder in Suchmaschinen über die Pfalz gestellt werden“, sagt ein Sprecher der Gebietsweinwerbung Pfalzwein, auf deren Initiative der neue Internetauftritt zurückgeht.

Neu sei der Schwerpunkt „Familie und Kinder“, wo Touren und Ausflugsziele gebündelt werden, die für kleine Ausflügler besonders gut geeignet sind. So führt der Annweilerer Burgenweg über schmale Pfade zu Fensterfelsen, Ruinen und zur berühmten Burg Trifels. Nutzen kann man die Webseite am PC sowie mobil am Smartphone. sin

