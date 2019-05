Neues Saunadeck in Südpfalz Therme

Bad Bergzabern.Nach knapp vier Monaten Bauzeit eröffnet die Südpfalz Therme am Freitag, 10. Mai, das neue Saunadeck. Zur Erweiterung der Kapazität und Verbesserung der Aufenthaltsqualität wurden in Angrenzung an den bestehenden Dachgarten auf einer Fläche von rund 300 Quadratmetern eine neue Aufgusssauna mit Panoramablick in den Kurpark, eine Kaminlounge mit Lese- und Schlafbereich, sowie ein neues, separates Gastronomiegebäude errichtet.

Zur Eröffnung kündigt das Unternehmen Erlebnisaufgüsse mit Show-Technik von Ralf Jochim an, der für das Finale der deutschen Aufgussmeisterschaft im Juni qualifiziert ist. Die Sauna der Südpfalz Therme ist täglich von 9 bis 22 Uhr geöffnet, freitags und samstags bis 23 Uhr. sal

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 08.05.2019