Neues Thermalbad in Bad Dürkheim entsteht ab Juni

Bad Dürkheim.Wie lange Planungsprozesse in Deutschland brauchen, lernen in den vergangenen Monaten nicht nur die Autofahrer an der Ludwigshafener Hochstraße. Auch im pfälzischen Bad Dürkheim, gerade mal rund 25 Kilometer von Mannheim entfernt, endet gerade eine Planungsphase, die älter ist als 15 (!) und mehr Jahre. Immer wieder gab es Anläufe, um den Bau eines neuen Thermalbades voranzutreiben. Mal

...