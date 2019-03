Neuhofen: 68-Jähriger soll Ehefrau erschossen haben

Neuhofen.

Ein 68-Jähriger soll in der Nacht zum Donnerstag seine 66-jährige in Neuhofen (Rhein-Pfalz-Kreis) Ehefrau getötet haben. Der Rentner habe am Mittwoch gegen 21.45 Uhr den Notruf angerufen und gesagt, er habe seine Frau umgebracht und werde sich jetzt auch umbringen, berichtete die Polizei. Vor Ort ließ sich der 68-Jährige widerstandslos festnehmen.

Ersten Erkenntnissen zufolge kam seine Ehefrau durch Schüsse zu Tode. Der Mann soll noch heute dem Haftrichter vorgeführt werden.