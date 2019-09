Neun Tage feiern: der Dürkheimer Wurstmarkt ist eröffnet

Bad Dürkheim.Mit dem Anstich des ersten Wein-Fasses hat am Freitag in Bad Dürkheim der traditionsreiche Wurstmarkt begonnen – das laut der Kommune größte Weinfest der Welt. Das Volksfest wird zum 603. Mal organisiert und verteilt sich über zwei Wochenenden. 275 Schausteller- und Gastronomiebetriebe stellen sich erneut auf mehr als 650 000 Gäste ein. Seinen Ursprung hat das Fest im 12. Jahrhundert, als Winzer und Bauern ihre Produkte Pilgern anboten. Diese reisten alljährlich Ende September zur Wallfahrt an. Angeboten werden insgesamt 281 verschiedene Weine. Das Volksfest dauert zunächst bis Dienstag und noch einmal vom 13. bis 16. September. Auf unserem Bild lassen sich Daniela (v.l.), Olaf, Annette und Kathrin an einem der 36 „Schubkarchstände“ ihre Schorle schmecken. lrs/cs (BILD: Venus)

