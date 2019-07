Neunstöckiges Hochhaus in Wiesloch evakuiert

Wiesloch.Feuerwehr und Polizei in Wiesloch haben am Mittwochmorgen ein Wohnhaus evakuiert. Wie die Polizei mitteilte, kam es zu einer Rauchentwicklung gegen 6.30 Uhr in der Königsberger Straße. Die Feuerwehr stellte fest, dass der Rauch aus dem Keller des neunstöckigen Hauses kam und evakuierte die Bewohner. Weitere Informationen liegen derzeit nicht vor.

Rund um das Mehrfamilienhaus wurden Straßensperrungen in der Heerstraße und in der Königsberger Straße eingerichtet.