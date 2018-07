Neustadt: 19-Jährige getötet - Ex-Freund festgenommen

Anzeige

Neustadt.Bei einem Streit in einem Mehrfamilienhaus in Neustadt ist am Montagabend eine 19-jährige Frau getötet worden. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft Frankenthal in einer gemeinsamen Presseerklärung am Dienstag mitteilten, wurden die Beamten gegen 23 Uhr über einen Streit in einem Mehrparteienhaus in der Karolinenstraße informiert. Als die Polizisten dort eintrafen, fanden sie eine 19-Jährige, die leblos auf dem Boden im zweiten Obergeschoss lag. Bei ihr saß ein 42-jähriger Bewohner des Hauses, der ebenfalls verletzt war.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand war es am Abend zu einem Streit zwischen der jungen Frau und ihrem 22-jährigen Ex-Partner gekommen. In dessen Verlauf soll er die 19-Jährige getötet haben. Zum Tathergang gibt die Polizei zunächst noch keine weiteren Informationen. Als der 42-jährige Nachbar zur Hilfe eilte, verletzte der mutmaßliche Täter auch ihn. Der 22-Jährige flüchtete anschließend zu Fuß. Die Polizei fahndete in einem Großeinsatz unter anderen mit einem Hubschrauber nach ihm. Sie konnte den Mann in der Nähe des Tatorts festnehmen.

Er wird im Lauf des Tages dem Haftrichter vorgeführt. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an. (pol/onja)